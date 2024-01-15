В Литве владельцы лесов устроили протест против ухудшения условий хозяйствования

Представители ассоциации владельцев лесов крайне критически отнеслись к практике властей, которые периодически вводят, ссылаясь на экологию, охранные зоны в частных лесах

ВИЛЬНЮС, 15 января. /ТАСС/. Десятки людей на лесовозах совершили марш протеста против ухудшения условий хозяйствования в частных лесах Литвы. Об этом сообщила журналистам председатель ассоциации владельцев лесов Гедре Шлевинске.

"Около 40 лесовозов в знак протеста совершили марш по Литве от Йонавского района до Кедайняй", - сказала она.

Маршрут протяженностью около 40 км по наиболее лесистым районам страны задуман как протест против ухудшения условий хозяйствования в частных лесах, а также как поддержка фермерам, которые в течение месяца протестуют против губительной, по их мнению, политики властей в отношении сельского хозяйства. "Наша акция стала своего рода репетицией марша на Вильнюс", - сказала Шлевинске. Представители ассоциации крайне критически относятся к практике властей, которые периодически вводят, ссылаясь на экологию, охранные зоны в частных лесах.

Между 23 января и 26 января акцию протеста планируют провести фермеры, которые приедут в столицу на своей сельскохозяйственной технике. Представители лесного хозяйства намерены к ним присоединиться.