Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что в качестве кандидатов в приоритетном порядке рассматривались бывшие сотрудники военных ведомств, имеющие опыт военно-биологической деятельности

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минобороны США объявило в октябре прошлого года о старте обучения специалистов по биологическим программам, куда привлекаются преимущественно бывшие бывшие сотрудники военных ведомств, имеющие опыт военно-биологической деятельности. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В октябре 2023 года Минобороны США объявило о запуске программы обучения специалистов для реализации стратегии биопроизводства, при этом в качестве кандидатов в приоритетном порядке рассматривались бывшие сотрудники военных ведомств, имеющие опыт военно-биологической деятельности", - сообщил Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.