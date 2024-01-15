Парламент Дании отметил смену престола в стране и поддержал нового короля

Новая королевская чета надеется принести пользу всей стране и "завоевать доверие народа"

СТОКГОЛЬМ, 15 января. /ТАСС/. Первый рабочий день нового короля Дании Фредерика Х начался с посещения парламента, который в честь этого события украсили цветами. Законодательный орган отметил смену престола, которая произошла в воскресенье, когда королева Маргрете II отреклась от трона, выразив поддержку новому монарху.

В заседании, на котором присутствовали депутаты и приглашенные гости, участвовала вся королевская семья, в том числе сама Маргрете. Приветствие Фредерика Х парламенту огласила премьер-министр Метте Фредериксен, поскольку по традиции только члены Фолькетинга могут выступать с его трибуны.

Новая королевская чета надеется принести пользу всей стране и "завоевать доверие народа". "Вместе с королевой Мэри мы приложим все усилия, чтобы служить всему Датскому королевству в течение всего отведенного нам времени, - заверил новый монарх через премьера. - Мы надеемся, что нам, должно быть, удалось приложить усилия на благо всего Содружества и завоевать доверие народа". Король считает, что его работа на новом посту начинается с уверенности в том, что вместе с парламентом он будет работать на благо королевства.

Спикер парламента Сёрен Гаде и Фредериксен в своих выступлениях выразили уважение королеве Маргрете и поддержку королю Фредерику. Премьер, которая недавно объявила себя "решительной роялисткой", также объяснила, почему, по ее мнению, королевская семья играет важную роль в датском обществе, и что в стране существует "взаимный договор между монархией и демократией".

Фредерик сменил на престоле свою мать, королеву Маргрете II, которая отреклась от трона после 52 лет пребывания на нем, став первым за почти 900 лет датским монархом, добровольно сделавшим это. Дания - конституционная монархия, а это означает, что король как глава государства подписывает новые законы для вступления их в силу, но власть принадлежит парламенту.