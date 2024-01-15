Китай объявил о применении безвизовой политики в отношении Швейцарии

Решение в таком виде будет действовать в одностороннем порядке

ПЕКИН, 15 января. /ТАСС/. Китайские власти в одностороннем порядке применят безвизовую политику в отношении Швейцарии. Об этом сообщил МИД КНР.

"Китайская сторона в одностороннем порядке обеспечит безвизовый режим швейцарской стороне, а Швейцария предоставит больше возможностей для оформления виз китайскими гражданами и предприятиями, инвестирующими в Швейцарию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Как отмечается, об этом решении было объявлено по итогам встречи премьера Госсовета КНР Ли Цяна с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Стороны условились провести в течение ближайшего года очередной раунд китайско-швейцарского стратегического диалога на уровне министров иностранных дел, заседания двусторонних финансовой и энергетической рабочих групп, консультации в сфере образования, а также по вопросам, обсуждаемым в Совете Безопасности ООН.