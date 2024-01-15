На Украине признали, что коррупционеры часто уходят от ответственности

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Украины Александр Новиков отметил, что это им удается из-за несовершенства системы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков признал, что многим чиновникам, обвиняемым в коррупционных преступлениях, удается уходить от ответственности из-за несовершенства системы.

"К сожалению, сейчас на Украине скорее обратная ситуация с ответственностью за коррупцию, чем неотвратимость [ответственности]. <...> Это связано с рядом факторов. С несовершенством уголовно-процессуального законодательства, отсутствием устоявшейся судебной практики, что не позволяет правоохранительным органам и судам работать эффективно. Поэтому без внедрения мер антикоррупционной стратегии ответственность будет оставаться обратной", - сказал он в интервью агентству Укринформ.

По словам Новикова, неотвратимость наказания практически гарантирована для тех дел, которые ведут Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Высший антикоррупционный суд. Однако на уровне рассмотрения протоколов НАПК и Нацполиции, расследования дел в Госбюро расследований (ГБР) или Бюро экономической безопасности (БЭБ) пока остается много возможностей для манипуляций.

Он добавил, что, в частности, протоколы НАПК в отношении высших чиновников, рассматриваемые судами, как правило, закрывают из-за давления на судей. По его словам, единственным способом обеспечить ответственность высокопоставленных должностных лиц стала бы передача таких протоколов в Высший антикоррупционный суд Украины, который, как утверждает Новиков, независим.

Борьба с коррупцией на Украине

В 2015 году на Украине создали НАБУ и САП, что было одним из требований МВФ в рамках программы сотрудничества с Украиной. В их обязанности входит расследование и сопровождение дел о коррупции среди высших чиновников. Западные партнеры Киева настаивают на повышении роли НАБУ и САП в системе украинских специализированных ведомств. В частности, по требованию Запада в ноябре прошлого года Верховная рада утвердила увеличение штата НАБУ, однако уточнялось, что сотрудники будут набираться поэтапно в течение трех лет. Также по настоянию МВФ и ЕС был принят закон о независимости САП, который вывел ее из структуры офиса генпрокурора в качестве отдельного органа прокуратуры.

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от помощи которых зависит Киев, называют борьбу с коррупцией и прозрачность в вопросе расходования выделенных средств одними из условий продолжения поддержки Киева. Тем не менее, по оценкам местных аналитиков, уровень коррупции в стране остается предельно высоким, а действия властей оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков.

Одновременно в местные СМИ периодически просачиваются истории про необъяснимо дорогие закрытые вечеринки чиновников и их родственников, а также их собственность за границей. В прошлом году на фоне нескольких крупных коррупционных скандалов был отправлен в отставку министр обороны Алексей Резников, а против ряда высших чиновников ведомства возбудили уголовные дела.