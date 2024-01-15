Число погибших в Газе журналистов с начала эскалации приблизилось к 120

Оно составило 118 человек

КАИР, 15 января. /ТАСС/. Число журналистов, убитых при исполнении профессиональных обязанностей в секторе Газа с момента эскалации между Израилем и палестинским движением ХАМАС, приблизилось к 120. Такие данные привело управление по работе со средствами массовой информации в Газе.

Как говорится в распространенном им сообщении, число журналистов, "погибших при бомбардировках и обстрелах Газы израильскими силами, достигло 118".

14 января в результате израильского удара погиб оператор египетского телеканала Al Ghad Язан аз-Зувейди, который освещал события, происходившие на севере анклава. Телеканал подтвердил гибель своего сотрудника.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.