Страны Центральной Европы предложили ввести в ЕС пошлины на сельхозпродукцию с Украины

Глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь отметил, что его ведомство будет защищать интересы венгерских фермеров, ущерб которым наносят "украинский демпинг и поставки сельхозпродукции зачастую сомнительного качества"

БУДАПЕШТ, 15 января. /ТАСС/. Министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии предложили Еврокомиссии восстановить таможенные пошлины на сельхозпродукцию с Украины и обязать украинских сельхозпроизводителей придерживаться стандартов, принятых на рынке Евросоюза. Об этом сообщил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь.

Он рассказал, что вместе с коллегами из других четырех стран направил письма первому заместителю председателя Еврокомиссии, еврокомиссару по торговле Валдису Домбровскису и еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому. Министр напомнил, что эти страны "способны производить значительно больше пшеницы и кукурузы, чем им нужно, поэтому вклад их фермеров в европейскую продовольственную безопасность и стратегическую автономию ЕС имеет важное значение". "Брюссель должен принять меры по защите рынков стран ЕС, граничащих с Украиной, и в то же время предоставить им возможность использовать свой экспортный потенциал. Одним из таких вариантов может быть введение таможенных пошлин на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию", - говорится в заявлении Надя, распространенном Минсельхозом.

В нем также отмечается, что необходимо сделать так, чтобы украинский экспорт не оказывал негативного влияния на европейский рынок. "Брюссель должен обеспечить соблюдение сельскохозяйственных стандартов ЕС для всей продукции, предлагаемой европейским потребителям. Мы призываем Еврокомиссию отчитаться о том, насколько производственные стандарты Украины соответствуют стандартам сельскохозяйственного производства ЕС", - заявил Надь.

Он заверил, что его ведомство будет защищать интересы венгерских фермеров, ущерб которым наносят "украинский демпинг и поставки сельхозпродукции зачастую сомнительного качества". Министр считает, что с тех пор, как в 2022 году ЕС отменил таможенные пошлины и квоты на поставки аграрных товаров с Украины, фермеры в странах Центральной Европы понесли значительные потери. Из-за различных стандартов производства и размеров сельхозугодий более дешевая украинская продукция вытесняет продукцию европейских фермеров с их традиционных экспортных рынков, пояснил Надь.

Осенью 2023 года страны Центральной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины, поскольку Еврокомиссия отказалась продлить истекшее 15 сентября эмбарго на поставки в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Правительство Венгрии в одностороннем порядке оставило в силе эмбарго и распространило его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи, мед. Польша и Словакия также объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины.