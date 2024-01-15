Politico: делегация из Китая может встретиться в Берне с Зеленским

Газета Politico не уточняет, что именно стороны намерены обсуждать

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Китайские чиновники, прибывшие в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), могут встретиться в Берне с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Издание не приводит подробностей касательно того, что представители КНР намерены обсуждать в рамках возможной встречи с президентом Украины. По данным газеты, китайская делегация посещает швейцарскую столицу Берн и Давос, где на этой неделе проходит ВЭФ. Отмечается, что делегацию из Пекина возглавляет премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Ранее газета Financial Times сообщала, что встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской "формуле мира", в Давосе без участия России стала площадкой разговоров при отсутствии какого-либо реального продвижения к намеченной цели. По оценкам газеты, из-за отсутствия представителей России на данной встрече, куда они не были приглашены, "никакого прогресса в заключении реального мирного соглашения не произошло".

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций.