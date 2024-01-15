Путин и Моди договорились разработать дорожную карту для развития сотрудничества

Стороны также обменялись мнениями по различным региональным и глобальным проблемам, включая председательство России в БРИКС

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре договорились разработать дорожную карту для будущего развития двустороннего сотрудничества. Об этом индийский премьер сообщил на своей странице в Х (ранее Twitter).

"Состоялся хороший разговор с президентом Путиным. Мы обсудили различные позитивные события в рамках нашего особого привилегированного стратегического партнерства и договорились наметить дорожную карту для будущих инициатив. У нас также состоялся полезный обмен мнениями по различным региональным и глобальным проблемам, включая председательство России в БРИКС", - написал он.

Как сообщила информационная служба индийского правительства, "лидеры двух стран рассмотрели прогресс по ряду вопросов двустороннего сотрудничества". "Они положительно оценили развитие двусторонних отношений", - указано в сообщении.

"Премьер-министр передал наилучшие пожелания России в связи с ее председательством в БРИКС в 2024 году и заверил в полной поддержке со стороны Индии", - подчеркнули в правительстве южноазиатской республики, добавив, что "лидеры двух стран договорились оставаться на связи".

В конце 2023 года президент РФ на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что был бы рад визиту премьера Моди в Россию. Как ранее сообщал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, возможность встречи Путина и Моди в 2024 году прорабатывается.

В соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве от 2000 года лидеры России и Индии встречаются ежегодно, но в 2020 году из-за пандемии встречу на высшем уровне провести не удалось. Путин нанес визит в Нью-Дели в декабре 2021 года. В 2022 году Путин и Моди проводили отдельную встречу во время сентябрьского саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. В прошлом году Путин и Моди провели два телефонных разговора - в июне и в августе.