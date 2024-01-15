В МО ФРГ не стали опровергать сообщение о "плане" на случай столкновения с РФ

Представитель ведомства отметил, что Германия серьезно относится к этой угрозе

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Министерство обороны ФРГ не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение газеты Bild о наличии якобы "секретного плана" на случай военного столкновения НАТО и России.

"Я в принципе не могу ни подтвердить, ни опровергнуть <...>", - сказал журналистам представитель ведомства на брифинге в Берлине. "Независимо от этого мы, разумеется, занимаемся изучением актуальных вызовов в сфере политики безопасности. К ним относится и угроза со стороны России", - утверждал представитель ведомства. "Этот анализ находит отражение, например, в учениях или планировании", - заметил он. "Мы серьезно относимся к этой угрозе", - добавил представитель Минобороны Германии.

В Bild ранее вышла публикация, в которой утверждается, будто "гибридное нападение России" на восточный фланг НАТО рассматривается в Министерстве обороны ФРГ в качестве одного из гипотетических сценариев на будущее. Таблоид ссылается при этом якобы на секретный документ с пометкой "только для служебного пользования".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу в Telegram-канале написала, что "секретный план" властей Германии по подготовке к столкновению между Североатлантическим альянсом и Россией является "прошлогодним гороскопом для рыбы в раке".