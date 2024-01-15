Великобритания объявила о запуске "технологического моста" с Украиной

Эта договоренность гарантирует, что британские и украинские компании получат доступ к рынкам страны-партнера в соответствии с соглашением об электронной торговле

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Великобритания и Украина запускают совместное технологическое партнерство, которое призвано помочь Киеву в восстановлении страны после боевых действий. Об этом говорится в заявлении Министерства по делам бизнеса и торговли Соединенного Королевства.

В нем сказано, что "британо-украинский технологический мост поощряет сотрудничество между технологическими секторами в Великобритании и на Украине с целью увеличения количества инвестиций и роста торговли" в интересах обеих стран. Эта договоренность гарантирует, что британские и украинские компании получат доступ к рынкам страны-партнера в соответствии с соглашением об электронной торговле, подписанным в ноябре 2023 года.

Программа также предполагает проведение разработанных британскими специалистами тренингов в онлайн-формате для представителей технологической отрасли на Украине. Впервые о намерении запустить "технологический мост" между странами премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил на конференции по восстановлению Украины в Лондоне в июне 2023 года.