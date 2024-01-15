Бойцы ХАМАС и "Исламского джихада" обстреляли позиции израильской армии в Хан-Юнисе

Боевики нанесли удары из крупнокалиберных минометов по живой силе и военной технике Израиля

РАБАТ, 15 января. /ТАСС/. Бойцы группировок "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло палестинского движения ХАМАС) и "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима", боевое крыло палестинского движения "Исламский джихад") обстреляли позиции израильской армии на юге сектора Газа. Об этом говорится в телеграм-каналах группировок.

Так, боевики "Бригад Иззэддина аль-Кассама" нанесли удары из крупнокалиберных минометов по живой силе и военной технике израильской армии в городе Хан-Юнис. Бойцы "Сарая аль-Кудс" обстреляли из минометов скопления израильских военных, которые находились в районе Абу-Мааруфа в центре города. Сведения о последствиях этих ударов не приводятся.

Хан-Юнис уже несколько недель остается ареной ожесточенных боестолкновений между палестинским сопротивлением и израильской армией.