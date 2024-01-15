СМИ: одна из пострадавших при атаке в Раанане умерла

По информации Kan, в результате инцидента пострадали всего 18 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Одна из пострадавших во время нападения в Раанана, расположенном в 20 км к северо-востоку от Тель-Авива, умерла от полученных ранений. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.

По ее информации, погибшая - 70-летняя женщина. Помимо нее, в результате инцидента пострадали 18 человек: 4 находятся в тяжелом состоянии, 9 - в состоянии средней тяжести, 5 получили легкие ранения.

Ранее в Раанане произошла атака, при которой злоумышленник угнал автомобиль, напав с ножом на водителя, и начал сбивать прохожих, периодически врезаясь в препятствия и меняя машины. По данным полиции, в общей сложности он сменил три автомобиля.

Как сообщила пресс-служба полиции, подозреваемый был сразу задержан, им оказался уроженец города Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Вслед за этим по итогам оперативно-розыскных мероприятий в районе места происшествия был задержан еще один человек - родственник первого задержанного. По информации Kan, злоумышленники - 24-летний Ахмед Зидат и 44-летний Махмуд Зидат из окрестностей Хеврона.