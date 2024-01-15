В Днепре хотят создать группы для розыска военнообязанных

Для вступления такого решения в законную силу его должен утвердить исполкомом горсовета

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Власти украинского города Днепра (ранее - Днепропетровск) предлагают создать группы для розыска и оповещения военнообязанных с привлечением сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата). Соответствующий проект решения зарегистрирован исполкомом местного горсовета.

"Руководствуясь законами Украины <...>, исполнительный комитет городского совета решил создать участки оповещения и организации оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов на территории города Днепра в особый период и развернуть их в помещениях администраций районов Днепровского городского совета", - говорится в проекте, опубликованном на сайте горсовета.

Кроме того, будут, в частности, созданы специальные "группы розыска" военнообязанных из местных чиновников при участии сотрудников военкоматов.

Для вступления решения в законную силу его должен утвердить исполкомом горсовета Днепра.

12 января Одесский областной ТЦК заявил, что проводит "мероприятия по оповещению" в рамках всеобщей мобилизации, подтвердив сообщения СМИ о рейдах в общественном транспорте. В ходе них военкомы неоднократно останавливали общественный транспорт, выводили из него всех мужчин и увозили в неизвестном направлении.

О всеобщей мобилизации на Украине

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия представителей военкоматов нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в ТЦК вынудила президента страны Владимира Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.

В декабре 2023 года Зеленский заявил, что военное командование потребовало призвать в армию еще 500 тыс. человек. В этих условиях в Верховную раду был внесен законопроект о мобилизации, который предлагал ужесточить меры в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, и существенно сократить число категорий лиц, имеющих право на отсрочку, допуская призыв инвалидов третьей группы. После появления в прессе этого законопроекта на пунктах пропуска на границе со странами ЕС выстроились очереди из желающих покинуть Украину, а в соцсетях появилась информация, что инвалидам третьей группы, многодетным отцам и некоторым категориям водителей запрещают выезд. На фоне серьезного резонанса вокруг законопроекта многие депутаты украинского парламента выступили с его критикой, а документ был возвращен на доработку правительству.