В Латвии собирают подписи за выход из конвенции по запрету противопехотных мин

Сторонники считают, что латвийское общество обрело бы чувство уверенности на случай нападения потенциального агрессора

ВИЛЬНЮС, 15 января. /ТАСС/. Сбор подписей за выход Латвии из международной конвенции по запрету противопехотных мин проходит в интернете на портале общественных инициатив. Об этом сообщил новостной портал delfi.lv.

"Представитель инициативы Атис Станкевич хочет, чтобы Латвия реалистично оценила свою оборонную стратегию и в условиях нынешних угрожающих обстоятельств пересмотрела свое членство в Оттавской конвенции по противопехотным минам", - говорится в сообщении. Рига присоединилась к ней в 2005 году.

Сторонники выхода из конвенции считают, что латвийское общество обрело бы чувство уверенности в том, что в случае нападения потенциального агрессора для защиты границы страны будет использовано и такое средство, как противопехотные мины. На фоне событий на Украине в Латвии предлагают заминировать границу с РФ.