Премьер Болгарии считает, что школьные учебники по истории не достоверны

Николай Денков заявил, что в учебниках представлена только часть болгарской истории, которая представляет Россию и Советский Союз в определенном свете

СОФИЯ, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков считает, что школьные учебники по истории страны не представляют полной картины исторических событий. Такую точку зрения глава правительства высказал на брифинге.

"Если говорить об учебниках, то необходимо, чтобы они представляли историю такой, какой она была. В наших учебниках, я об этом говорил неоднократно, представлена только часть нашей истории, которая представляет Россию и Советский Союз в определенном [положительном] свете. Истинная полная история содержит эти элементы, но содержит и другие элементы, которые очень заботливо и внимательно были [в учебниках] расчищены, создавая определенное внушения нашим детям. Я тоже был в их числе и мне потребовались годы, чтобы прочитать другие книги по истории, где также были представлены другие исторические документы, в том числе по истории Сан-Стефанского договора (мирный договор подписанный по итогам Русско-турецкой войны 1877 - 1878 годов, который вернул Болгарию на политическую карту мира)", - сказал Денков.

Ранее он необходимости изменить школьные программы по истории говорил и министр обороны Тодор Тагарев, утверждая, что в истории об освобождении Болгарии от османского владычества Россия часто преследовала собственные интересы в ущерб интересам болгарского народа.

В августе посол России Элеонора Митрофанова в интервью ТАСС выразила мнение, что болгарские политики выполняют заказ Запада, пытаясь переписать историю и отменить все, что связано с Россией. По ее словам, в Софии стремятся пересмотреть события Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, по итогам которой Болгария получила независимость, и изменить конституцию, в частности, отменить государственный статус Дня освобождения страны от османского ига, который отмечается 3 марта. Митрофанова заявила, что Болгария сейчас пытается быть в тренде современного Запада, а также назвала происходящее заказным энтузиазмом и попыткой переформатировать болгарское общество.