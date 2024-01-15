На атакованном у берегов Йемена сухогрузе США произошел пожар

По информации компании Ambrey, судно остается на плаву

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Пожар произошел на принадлежащем США судне, которое подверглось атаке у берегов Йемена. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на британскую компанию Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности.

По ее данным, пожар охватил трюм сухогруза, который ходит под флагом Маршалловых Островов, однако экипаж судна не пострадал, оно остается годным для плавания. Ambrey также информировала, что сухогруз не связан с поставками товаров в Израиль. В компании предположили, что атака могла быть совершена йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" в ответ на бомбардировки со стороны США и Великобритании.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о попадании ракеты в судно в 95 морских милях к юго-востоку от йеменского города Аден. По его данным, удар был нанесен с воздуха. Других подробностей инцидента пока нет. В UKMTO рекомендовали судам проявлять бдительность при навигации в этом районе.