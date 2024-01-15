Военные США подтвердили попадание ракеты в американское судно в Красном море

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Центральное командование ВС страны заявило, что судно не сообщило о пострадавших или значительном ущербе и продолжает свой путь

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Противокорабельная ракета, запущенная йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах", поразила в понедельник американский сухогруз под флагом Маршалловых Островов, подтвердило Центральное командование Вооруженных сил США. Пострадавших в результате произошедшего нет.

"15 января около 16 часов по времени Саны (совпадает с московским - прим. ТАСС) хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету с подконтрольной им территории в Йемене и поразили M/V Gibraltar Eagle - принадлежащий и эксплуатируемый США контейнеровоз под флагом Маршалловых Островов, - говорится в сообщении, размещенном ведомством в X (ранее Twitter). - Судно не сообщило о пострадавших или значительном ущербе и продолжает свой путь".

Помимо этого, командование сообщило, что в 14:00 по местному времени ВС США зафиксировали запуск противокорабельной ракеты в сторону судоходных маршрутов на юге Красного моря. Указывается, что ракета упала на территории Йемена, пострадавших нет.

Ранее о поражении американского коммерческого судна ракетой сообщил телеканал Sky News со ссылкой на британскую компанию Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности.