В Австрии раскритиковали упрекнувшего за нежелание украинцев трудоустраиваться чиновника

Вместо этого служба занятости должна задуматься о судьбе пожилых безработных австрийцев, считает зампредседателя фракции оппозиционной Австрийской партии свободы Дагмар Белакович

ВЕНА, 15 января. /ТАСС/. Зампредседателя фракции оппозиционной Австрийской партии свободы Дагмар Белакович раскритиковала главу Государственной службы занятости Австрии (AMS) Йоханнеса Копфа, посетовавшего на желание украинцев вернуться домой, а не работать в республике.

"На фоне такого роста безработицы, как в Австрии, глава AMS не должен думать о том, как бы затолкать на рынок труда украинцев, стремящихся как можно скорее уехать домой", - говорится в пресс-релизе депутата.

Вместо этого служба занятости должна задуматься о судьбе пожилых безработных австрийцев, считает Белакович.

Ранее в интервью газете Presse Копф рассказал, что сейчас в Австрии могут быть зарегистрированы около 70 тыс. украинцев. По состоянию на ноябрь прошлого года работу в качестве несамостоятельно занятых имели 17 тыс. человек. Одной из главных преград для интеграции на рынке труда Копф назвал "невероятно сильную ориентированность на возвращение".