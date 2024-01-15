"Хезболлах" сообщила об атаке военных позиций на севере Израиля ракетами большого калибра

По информации бойцов шиитской милиции, из реактивных установок залпового огня были обстреляны казармы и механизированные патрули в поселениях Матат, Метулла, Рамим и Ханита

БЕЙРУТ, 15 января. /ТАСС/. Бойцы шиитской милиции "Хезболлах" нанесли удары по позициям Армии обороны Израиля в пограничном районе Биркет-Риша. Об этом сообщается в сводке, размещенной в Telegram-канале военно-информационной службы формирования.

"Наши бойцы применили ракеты большого калибра Burkan для поражения командно-наблюдательного пункта в Биркет-Рише и вывели из строя техническое оборудование, - говорится в сообщении. - В результате прямого попадания в рядах противника имеются потери".

В сводке указывается, что из реактивных установок залпового огня были обстреляны казармы и механизированные патрули в поселениях Матат, Метулла, Рамим и Ханита. Перестрелки между сторонами произошли также возле погранпостов в Эль-Малькии и Эс-Самаке. "Все операции исламского сопротивления были проведены в поддержку палестинского народа, который противостоит израильской агрессии в секторе Газа", - отмечается в тексте.

Как передал телеканал Al Mayadeen, израильские войска в ответ обстреляли из танковых и артиллерийских орудий окрестности поселков Айтрун, Кфар-Килла, Раб-эт-Талятин, Рашайя-эль-Фуххар и Эль-Эдейса, откуда велся обстрел территории Израиля.

По информации новостного портала Naharnet, с 8 октября 2023 года из Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 2 тыс. ракет и 350 беспилотников-камикадзе. В результате погибли 12 военнослужащих и 7 поселенцев, ранены 170 человек. По причине военной эскалации были эвакуированы 115 тыс. человек более чем из 40 населенных пунктов на севере Израиля, включая город Кирьят-Шмона, расположенный в 2,5 км от границы.

На юге Ливана жертвами израильских атак стали 32 мирных жителя, вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" потеряло 153 бойца. Число перемещенных из южных районов лиц достигло 150 тыс.