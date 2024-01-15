Жапаров заявил, что готовившие переворот в Киргизии хотели устроить силовые провокации

По словам президента страны, сейчас нет никаких оснований для смены власти, а текущее руководство "не допустит появления поводов для этого"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Подозреваемые в подготовке государственного переворота в Киргизии бизнесмен Имамидин Ташов и активист Тилекмат Куренов готовили силовые провокации с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью киргизскому информационному агентству Кабар.

"В их планах была организация массовых беспорядков, подстрелив нескольких участников или применив взрывные устройства, что могло бы повлечь гибель людей. Ответственность за трагический исход они бы возложили на власть и, тем самым усилив народный протест, вышли бы на более массовый митинг", - сказал он, подчеркнув, что готовившие переворот "имели очень корыстные планы".

Жапаров указал, что за Ташовым и Куреновым стоят и другие группы, однако "народ за ними не последует". "Есть среди них и те, кто рвется к власти, и те, кто с нашим приходом больше не может "кормиться с кормушки". Если точнее, то это те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов, скрывая миллиардные доходы. <...> Мы всех хорошо знаем, как свои пять пальцев", - отметил президент республики.

По словам Жапарова, сейчас в Киргизии нет никаких оснований для смены власти, а текущее руководство "не допустит появления поводов для этого".

Ранее Государственный комитет национальной безопасности объявил, что Ташов и находящийся в США гражданин республики Куренов готовились совершить в стране насильственный захват власти. Оба они сейчас находятся в розыске.​​​​