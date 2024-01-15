Reuters: в Нигерии боевики атаковали армейский лагерь

По информации агентства, вооруженная группа напала на лагерь в районе поселка Нахута

ПРЕТОРИЯ, 15 января. /ТАСС/. Боевики атаковали армейский лагерь на северо-западе Нигерии, вынудив правительственные силы временно оставить его. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных жителей.

По их данным, вооруженная группа напала на лагерь в районе поселка Нахута. Размещавшиеся в нем армейские и полицейские подразделения бежали. Информации о перестрелке и возможных пострадавших нет.

Боевики, войдя на территорию лагеря, приступили к грабежам магазинов и домов, отмечает агентство. По его данным, они также сожгли находившуюся на территории лагеря военную технику.