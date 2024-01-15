Мэр Кишинева обвинил Санду в нападках на власти города из-за президентских выборов

Ион Чебан считает, что столицу намеренно лишают части услуг и финансового обеспечения

КИШИНЕВ, 15 января. /ТАСС/. Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил президента Молдавии Майю Санду и ее правящую Партию действия и солидарности в нападках на городские власти в связи с предстоящими в нынешнем году выборами главы государства.

"К сожалению, в последнее время усилились нападки на меня, моих коллег и на мэрию Кишинева в целом. И дело не в том, как мы делаем свою работу, настоящая причина - президентская избирательная кампания, которую уже начали центральные власти. Уже две недели граждане страны наблюдают за истерикой властей, в которой их поддерживает желтая пресса. Все уже понимают, что они сами создают проблемы, после чего выходят на улицы протестовать", - написал Чебан в своем Telegram-канале. Он считает, что Санду, которая уже заявила что будет переизбираться, и ее партия "прибегают к этой истерике, потому что боятся".

Мэр Кишинева считает, что власти "намеренно лишают столицу ряда услуг и финансового обеспечения", после чего "цинично используют людей", выводя их на протесты против мэрии. По словам Чебана, мэрия продолжит требовать, чтобы из 23 миллиардов лей (около $1,35 млрд), которые жители Кишинева отдают государству, в городе оставалась 50%, а не 13%, как сейчас.

"Оставьте нам наши деньги, и мы сделаем и дороги, и дворы, и инфраструктуру, и транспорт, и школы, и детские сады, и различные социальные услуги, и многое другое. Мы готовы взять на себя управление теми государственными учреждениями, которые вы бесстыдно закрыли в последние годы", - подчеркнул мэр, который в ноябре прошлого года был переизбран на этот пост, победив представителя правящей партии Лилиана Карпа уже в первом туре.

Ранее представители правящей партии пикетировали мэрию Кишинева, обвиняя Чебана в нежелании финансировать школы города.