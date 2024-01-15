Каллас: у Европы есть три-пять лет, чтобы подготовиться "к угрозе со стороны РФ"

Прогноз основывается на том сценарии развития ситуации, при котором в конфликте на Украине будет заключено соглашение о прекращении огня, пишет The Times

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Европа располагает сроком от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО. Такое мнение высказала в интервью британской газете The Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины", - сказала политик. Как поясняет издание, речь идет о том, как скоро войска НАТО смогут быть готовы к тому, чтобы противостоять восстановившим силы войскам РФ. В своих заявлениях, говорится в статье, Каллас ссылается на доклад Департамента внешней разведки Эстонии.

Прогноз основывается на том сценарии развития ситуации, при котором в конфликте на Украине будет заключено соглашение о прекращении огня. Как пишет The Times, в Таллине полагают, что в этом случае именно Эстония, а также два соседних государства Балтии окажутся "наиболее уязвимой частью НАТО".

"С точки зрения стран Балтии у России все еще достаточно сил, чтобы оказать реальное военное давление в нашем регионе", - сказала Каллас.

В прошлом году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Каллас, что Россия якобы виновата в расширении НАТО, заявила, что "не мифический агрессор", а "натоцентричные режимы" представляют действительную угрозу для стран Балтии. Дипломат также добавила, что "жизнь рядом с агрессором это как раз про историю России", на которую именно с Запада "постоянно нападали".