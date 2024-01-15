15 января, 17:15
Палестино-израильский конфликт

СМИ: армия Израиля вывела одну из четырех дивизий из сектора Газа

Это необходимо для восстановления и учений "в рамках планов ЦАХАЛа по ведению длительной войны", пишет The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела 36-ю дивизию из сектора Газа для восстановления и учений "в рамках планов ЦАХАЛа по ведению длительной войны" против палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

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По ее данным, на территории палестинского анклава для продолжения боевых действий остаются три дивизии.

Как отмечает газета, в течение последних двух месяцев 36-я дивизия действовала на севере сектора Газа. После ее отвода в этом районе продолжает находиться 162-я дивизия для проведения операций по обнаружению и уничтожению объектов ХАМАС. 99-я дивизия действует в центральной части сектора, а 98-я дивизия ведет бои с ХАМАС в районе Хан-Юниса на юге анклава, указывает издание. 

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