СМИ: уклонисты начали использовать зимнюю маскировку, чтобы покинуть Украину

По информации издания "Страна", пограничники в Одесской области уже задержали двух мужчин в маскировочных костюмах возле села на границе с Молдавией

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Уклонисты на Украине стали использовать зимние маскировочные костюмы, чтобы незаконно пересечь границу. Об этом сообщило издание "Страна".

Уточняется, что пограничники в Одесской области уже задержали двух мужчин в маскировочных костюмах возле села на границе с Молдавией. По данным издания, на украинских маркетплейсах множество объявлений о продаже таких костюмов. Цены на них не превышают 1 тыс. гривен (около $26).

Ранее на украинских маркетплейсах начали активно продавать силиконовые маски стариков "для защиты от военкомов".

Объявленная с февраля 2022 года на Украине мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу, а на службу попадают даже непригодные по состоянию здоровья, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста.

В настоящее время украинское правительство готовит законопроект о новых правилах мобилизации. Его первая версия предлагала разрешить властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. После этого в СМИ распространились кадры, как украинцы в разных странах выстраиваются в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как ужесточенные правила будут приняты. Однако законопроект вызвал разногласия среди парламентариев и был направлен на доработку. Ожидается, что новая версия поступит в парламент в ближайшее время.