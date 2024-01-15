Генсек ООН заявил, что организация не может в одиночку обеспечивать Газу всем необходимым

Антониу Гутерриш отметил необходимость значительного увеличения коммерческих поставок товаров первой необходимости

ООН, 15 января. /ТАСС/. Сектор Газа нуждается в коммерческих поставках товаров первой необходимости, ООН не способна обеспечить в одиночку ими население анклава. Об этом заявил журналистам глава всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Необходимо немедленно значительно увеличить коммерческие поставки товаров первой необходимости. ООН и гуманитарные партнеры не могут в одиночку обеспечить [анклав] предметами первой необходимости, которые должны быть доступны на рынках для всего населения", - сказал он.

Глава всемирной организации отметил, что все стороны палестино-израильского конфликта должны соблюдать международное гуманитарное право, а именно: "уважать и защищать гражданских лиц, а также обеспечивать их базовые потребности".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.