Болгария ведет переговоры об освобождении моряков судов "Руен" и Galaxy Leader

Премьер-министр страны Николай Денков отметил, что в отношении "Руена" речь идет о выкупе, а вопрос о Galaxy Leader носит политический характер

СОФИЯ, 15 января. /ТАСС/. МИД Болгарии ведет переговоры об освобождении болгарских моряков с грузовых судов "Руен" и Galaxy Leader, захваченных в водах Аравийского и Красного морей в конце 2023 года. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Болгарии Николай Денков, отметив, что в отношении "Руена" речь идет о выкупе, а вопрос о Galaxy Leader носит политический характер.

"В отношении судна "Руен" совершен чисто пиратский акт, переговоры [с пиратами об освобождении моряков и судна] ведутся на уровне, каким должен быть выкуп, когда и тому подобное", - сказал премьер. Ранее сообщалось, что на борту судна находятся 18 членов экипажа, из них 8 - граждане Болгарии, остальные - из Мьянмы и Анголы, а собственник судна - компания "Болгарский морской флот" - продолжает работу по их освобождению в координации с компетентными международными органами.

Денков отметил, что ситуация в Красном море, где в ноябре мятежники-хуситы захватили судно Galaxy Leader, другая, так как этот инцидент носит политический характер. На борту судна находятся 22 моряка, в том числе 2 болгарских гражданина - капитан и старший помощник. "Через МИД ведутся переговоры с хуситами. Насколько располагаю информацией, капитан и старший помощник чувствуют себя относительно хорошо. Вопрос о них политический, зависит от того, как будут развиваться отношения с хуситами, Йеменом и Ираном, которые их поддерживают", - сказал премьер.