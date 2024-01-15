Греция выступила против перемещения палестинцев из сектора Газа

Глава МИД страны Йоргос Герапетритис отметил, что предпосылкой мира в регионе является устойчивое решение палестинского вопроса

АФИНЫ, 15 января. /ТАСС/. Греция против перемещения населения из сектора Газа и считает, что предпосылкой мира в регионе является устойчивое решение палестинского вопроса. Об этом заявил глава МИД Греции Йоргос Герапетритис после встречи в Аммане с вице-премьером, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом ас-Сафади. Высказывания Герапетритиса распространила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

"Сценарии перемещения населения [из сектора Газа] не могут считаться приемлемыми. Греция считает, что пришло время начать серьезную дискуссию о следующем дне, чтобы иметь возможность открыть политическую перспективу установления мира в регионе", - сказал греческий министр.

"С этой перспективы мы считаем, что роль Палестинской администрации будет важной и должна быть поддержана, поскольку Палестинская администрация является нашим единственным надежным собеседником", - пояснил он.

Герапетритис подчеркнул, что Иордания является одним из главных игроков в регионе, Грецию с ней разделяет общее видение необходимости жить в безопасном, стабильном регионе, свободном от войн, соперничества и конфликтов. "Предпосылкой для этого является поиск устойчивого решения палестинского вопроса. Греция в течение длительного времени последовательно поддерживает создание независимого палестинского государства, которое будет мирно сосуществовать с Израилем в пределах международно признанных границ, на основе линии границы, существовавшей до 1967 года, и со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал глава МИД.

Больше гуманитарных коридоров

Герапетритис выразил "глубокую озабоченность продолжающимися потерями среди гражданского населения [в секторе Газа], нынешней гуманитарной ситуацией, которая достигла катастрофических размеров, растущей обеспокоенностью на Западном берегу реки Иордан, возможностью распространения кризиса в Ливане, а также эскалацией напряженности в Красном море, которая ставит под угрозу безопасность судоходства в критически важном районе". "Важно, чтобы мы все сделали все возможное для деэскалации кризиса. Как член ЕС и собеседник всех сторон Греция готова предложить свои услуги, чтобы внести свой вклад в смягчение последствий войны, деэскалацию и предотвращение распространения регионального конфликта. Греция, последовательно проводящая внешнюю политику, основанную на международном праве, с самого начала осудила любую форму терроризма", - сказал министр.

В то же время он подчеркнул необходимость защиты гражданского населения, освобождения всех заложников и защиты человеческих жизней. "Мы сделали четкий акцент на необходимости длительной гуманитарной паузы для создания устойчивых гуманитарных коридоров с целью бесперебойной доставки гуманитарной помощи гражданскому населению. Я хотел бы подчеркнуть здесь очень важные усилия Иордании по отправке гуманитарной помощи в сектор Газа. Греция выступает за открытие большего количества гуманитарных коридоров и беспрепятственную доставку товаров первой необходимости", - сказал Герапетритис.

"Мы должны облегчить боль и страдания мирного населения в секторе Газа. Мы все должны сделать все возможное, чтобы предоставить продовольствие и лекарства. И, конечно, нам необходимо восстановить необходимые объекты и сети в секторе Газа", - добавил министр.