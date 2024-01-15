Армия Израиля обстреляла отряды с противотанковыми ракетами на юге Ливана

ЦАХАЛ поразил места, откуда велись обстрелы, сообщила Армия обороны страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по нескольким отрядам радикалов с противотанковыми ракетами на юге Ливана.

"В течение дня ЦАХАЛ нанес удары по ряду районов Ливана, были атакованы два террористических отряда", - говорится в сообщении. "Было зафиксировано несколько запусков [ракет и снарядов] из Ливана в направлении населенных пунктов Маттат, Маргалиот, Адамит, Зарит и Малкиа близ границы с Ливаном. ЦАХАЛ поразил места, откуда велись обстрелы", - продолжили в пресс-службе. "Через час после того, как отряд террористов выпустил противотанковую ракету по району Малкиа, военнослужащие ЦАХАЛ нанесли удар по террористическому отряду", - добавили в армейском ведомстве.

"Продолжающаяся террористическая деятельность "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН", - отметили в пресс-службе ЦАХАЛ.