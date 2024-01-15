Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на американское судно

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Представитель йеменского движения Яхья Сариа отметил, что "попадание было прямым"

ДУБАЙ, 15 января. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на американское судно в Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель йеменского движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию против американского судна в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет", - сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah. Представитель движения утверждает, что "попадание было прямым".

В понедельник Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщило, что хуситы поразили противокорабельной ракетой американский сухогруз Gibraltar Eagle, шедший под флагом Маршалловых Островов. По данным СЕНТКОМ, судно не получило значительных повреждений, его экипаж не пострадал. Военнослужащие США также зафиксировали неудачный запуск противокорабельной ракеты в сторону судоходных маршрутов на юге Красного моря, которая упала на территории Йемена.