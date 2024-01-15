В Киеве из-за закрытых участков пассажиропоток на синей ветке метро упал на 20%

Среднесуточный поток пассажиров на Оболонско-Теремковской линии теперь составляет 165 тыс. человек, сообщили представители метрополитена

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Пассажиропоток на синей ветке метро в Киеве упал почти на 20% из-за закрытия аварийных участков. Об этом сообщило украинское издание "Телеграф" со ссылкой на представителей метрополитена.

"Среднесуточный пассажиропоток на Оболонско-Теремковской линии до внедрения временных изменений в движении поездов составлял 210 тыс. пассажиров, а после - 165 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Ранее экс-советник мэра украинской столицы Виталия Кличко Максим Бахматов заявил, что участки синей ветки метро в Киеве, закрытые в конце 2023 года из-за разгерметизации тоннелей, могут открыться через несколько лет.

8 декабря 2023 года шесть станций на синей ветке метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. В метрополитене сообщили, что восстановительные работы продлятся около полугода. Планировалось, что в это время движение поездов на поврежденном отрезке пути будет закрыто. Однако 13 декабря на этом участке было запущено челночное курсирование поездов. Полиция украинской столицы проводила следственные действия в компаниях "Киевский метрополитен", "Метрострой" и в структурных подразделениях Киевской горадминистрации. Ее целью правоохранители называли проверку "наличия просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации поврежденного отрезка метро", а также установление ответственных за ЧП. Однако о конкретных результатах проверки не сообщалось.