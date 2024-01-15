Глава МО Израиля заявил, что только военное давление позволит освободить заложников в Газе

Йоав Галант считает, что без военного давления со страной никто не будет разговаривать

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Только военное давление на палестинское движение ХАМАС позволит освободить удерживаемых в секторе Газа заложников. С таким заявлением выступил израильский министр обороны Йоав Галант в ходе телеобращения.

"Только военное давление позволит нам достичь целей войны - ликвидации потенциала ХАМАС и возвращения заложников. Таковы цели войны, как они были определены три месяца назад, если война закончится сейчас, судьба заложников будет предрешена на долгие годы - они останутся в плену у ХАМАС. Без военного давления с нами никто не будет разговаривать, без военного давления мы не сможем достичь договоренностей - только с позиции силы мы можем обеспечить освобождение заложников", - сказал Галант.

"Вчера (14 января - прим. ТАСС) был 100-й дней боевых действий, в течение которых мы переходили от обороны к нападению, от боевых действий на своей территории к боевым действиям в глубине сектора Газа. 100 дней, в течение которых мы приложили огромные усилия по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. Нам удалось вернуть 110 заложников - и остальных заложников мы тоже вернем. Мы приложим все усилия для достижения этой цели", - продолжил глава израильского Минобороны.

"2024 год будет годом войны, но также и годом победы". Мы уничтожим ХАМАС и нанесем удар каждому, кто участвовал в жестоком нападении [на Израиль] 7 октября", - добавил Галант.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.