В Израиле сообщили, что этап активного наступления на севере Газы "подойдет к концу"

Министр обороны еврейского государства Йоав Галант отметил, что "в конце войны не будет никакой военной угрозы со стороны анклава"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Интенсивное наступление израильской армии на севере сектора Газа "подойдет к концу", на юге анклава бои "скоро закончатся", после чего военные перейдут к следующему этапу в этих двух районах. С таким заявлением выступил израильский министр обороны Йоав Галант в ходе телеобращения.

"Три месяца назад вместе с начальником Генерального штаба ЦАХАЛ, директором Службы общей безопасности я представил кабинету министров план войны в секторе Газа, и мы дали понять, что этап интенсивных маневров продлится примерно три месяца. В северной части сектора Газа этот этап подойдет к концу. На юге Газы мы достигнем этого, и он скоро закончится, и в обоих местах наступит момент, когда мы перейдем к следующему этапу", - сказал Галант, не указав временных рамок.

"Мы адаптируем наши операции на местах в соответствии с реальностью. В северной части сектора Газа все структуры батальонов [ХАМАС] демонтированы, и сейчас мы работаем над ликвидацией очагов сопротивления в горячих точках террора. Мы добьемся этого посредством рейдов, авиаударов, специальных операций и дополнительных мероприятий", - продолжил глава МО Израиля. "В центре сектора Газа мы уничтожаем военную промышленность ХАМАС, его производственные центры. Это места, где производят ракеты, взрывчатку и оружие. Достижения [наших войск] очень впечатляют", - добавил он.

"В южной части сектора Газа мы применяем другую тактику: силы сосредоточены на "голове змеи" - руководстве ХАМАС, которое скрывается на глубине в десятки метров под землей", - продолжил Галант. "Бригада [ХАМАС] Хан-Юниса фактически распадается как боевая сила, мы также перерезаем маршруты, ведущие из Хан-Юниса в Рафах над землей и под землей", - добавил он.

Галант отметил, что "в конце войны не будет никакой военной угрозы со стороны Газы, ХАМАС не сможет контролировать сектор и функционировать как военная сила, а ЦАХАЛ будет иметь полную свободу действий". "Это может занять много времени, но закончится одним сценарием - полной победой", - подчеркнул он.