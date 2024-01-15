В Хмельницкой области Украины раскольники захватили храм канонической УПЦ

В епархии отметили, что это произошло вопреки решению местной общины, подтвердившей в октябре свое духовное единство с Украинской православной церковью

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Покровский храм в селе Чепелевка Хмельницкой области захвачен представителями раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По ее данным, раскольники при содействии депутата Хмельницкого райсовета взломали ворота, срезали замки и захватили церковь, после чего не пустили в храм настоятеля общины протоиерея Василия Варохобу. В епархии отметили, что захват произошел вопреки решению местной общины, подтвердившей в октябре свое духовное единство с УПЦ.

Власти Украины перерегистрировали с февраля 2022 года перевод из УПЦ в ПЦУ 968 общин, сообщил ранее Союз православных журналистов со ссылкой на источники в Государственной службе Украины по вопросам этнополитики и свободе совести. В декабре 2021 года, согласно данным отчета управляющего делами УПЦ, в канонической церкви состоял 12 381 приход.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе принимают все меры для перерегистрации ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, организуют незаконные голосования "псевдоприхожан", сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Один из последних подобных инцидентов произошел 9 января в городе Ладыжине Винницкой области, где сторонники ПЦУ с помощью бульдозеров захватили храм канонической церкви, настоятеля храма избили, а прихожан выгнали на мороз.

По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.