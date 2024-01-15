Эксперт: избрание Трампа грозит турбулентностью Канаде, НАТО и партнерам США

Руководитель исследовательской компании Nanos Research Ник Нанос отметил, что в случае избрания в 2024 году республиканец "будет гораздо лучше подготовлен", чтобы "попытаться добиться перемен"

ОТТАВА, 15 января. /ТАСС/. Избрание на пост президента США республиканца Дональда Трампа грозит политической турбулентностью Канаде, НАТО и всем партнерам Вашингтона. Об этом в эфире телеканала CTV заявил Ник Нанос, руководитель исследовательской компании Nanos Research, изучающей общественное мнение.

"Когда Дональд Трамп был президентом Соединенных Штатов, это было очень трудное время не только для Канады, но и для всех основных партнеров США в сфере экономики и безопасности, - сказал эксперт. - [Победа Трампа на выборах станет политической] турбулентностью не только для нас, мы говорим обо всех, в том числе о НАТО".

При этом Нанос полагает, что в случае избрания в 2024 году Трамп "будет гораздо лучше подготовлен", чтобы "попытаться добиться [запланированных им] перемен".

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Действующий президент Джо Байден в апреле 2023 года заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года. Он считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.