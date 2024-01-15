СМИ: в США и на Ближнем Востоке считают, что КСИР поддерживает хуситов

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

В частности, официальные лица из региона и американские чиновники полагают, что Корпус стражей исламской революции якобы направил в Йемен инструкторов по работе с БПЛА и ракетами, а также оказывает помощь в сборе разведданных, сообщил портал Semafor

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Американские чиновники и официальные лица из региона Ближнего Востока полагают, что несколько советников и командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) якобы находятся в Йемене, где помогают мятежникам-хуситам из движения "Ансар Аллах", в том числе наносить удары по судам в Красном море.

Об этом сообщил американский портал Semafor.

По утверждениям этих чиновников, КСИР направил в Йемен инструкторов и специалистов по работе с БПЛА и ракетами, также представители элитных частей ВС Ирана якобы помогают в сборе разведывательных данных на тактическом уровне.

Портал утверждает, что работу КСИР в Йемене координирует один из командиров силами специального назначения "Аль-Кудс" Абдул Реза Шахлай, которого, как сообщала газета The Washington Post, в 2020 году пытались ликвидировать американские военные. Госдепартамент объявил награждение в размере до $15 млн за информацию о нем.