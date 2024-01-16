Кулеба заявил, что ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия

Министр иностранных дел Украины высказался таким образом в ответ на вопрос о том, как разногласия в Вашингтоне вокруг выделения помощи Киеву сказываются на состоянии дел в армии

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут воевать с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие. Такое мнение в интервью американской телекомпании ABC выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Время уходит, но не наши приверженность и решимость защищать нашу страну. Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие [стран Запада], мы будем воевать лопатами", - сказал он в ответ на вопрос о том, как разногласия в Вашингтоне вокруг выделения помощи Киеву сказываются на состоянии дел в украинской армии.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Однако дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.