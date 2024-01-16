СМИ: в результате атак ВС Ирана на Эрбиль погибли четыре человека

По информации телекомпании ABC, коалиционные силы сбили три беспилотника возле аэропорта города

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в результате атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) на объекты в городе Эрбиль - административном центре Иракского Курдистана, автономного региона на севере Ирака. Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC со ссылкой на источники.

По их словам, пострадавших среди американских военных и военнослужащих сил коалиции нет. Источники ABC также утверждают, что коалиционные силы сбили три беспилотника возле аэропорта Эрбиля.

Как отмечают источники телеканала, атакам подверглись восемь объектов возле американского консульства в городе Эрбиль. Аэропорт города прекратил работу после "очень жестокой бомбардировки", указывает ABC.

Агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что объекты и граждане США не пострадали в результате атак.

Агентство IRNA со ссылкой на заявление КСИР информировало, что он нанес удар по месту сбора антииранских группировок в Эрбиле.