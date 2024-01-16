Белый дом назвал безрассудными удары ВС Ирана по Эрбилю

В заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон отмечается, что Вашингтон продолжит оценивать ситуацию

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Американская администрация назвала безрассудными удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по городу Эрбиль - административному центру Иракского Курдистана (автономный регион на севере Ирака). Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

"Мы продолжим оценивать ситуацию, но первичная оценка заключается в том, что это была безрассудная и неточная серия ударов. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака", - отметила Уотсон.

Она подчеркнула, что США находятся "в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с чиновниками Курдистана". "Мы видели сообщения и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадали", - отметила Уотсон.

Агентство IRNA со ссылкой на заявление КСИР информировало о том, что ВС Ирана нанесли удары по израильским "шпионским центрам" в Эрбиле. В заявлении, как сообщил телеканал Al Mayadeen, также говорилось о том, что КСИР уничтожил в провинции Идлиб на севере Сирии террористов запрещенной в РФ группировки "Исламское государство", которые несут ответственность за теракт, совершенный 3 января в Кермане, где погибли 89 человек.