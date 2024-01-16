Ким Чен Ын призвал внести в конституцию положение, что Южная Корея - главный враг КНДР

Лидер КНДР отметил, что будет правильным внести положения о необходимости усиления воспитательной и образовательной работы в этом направлении

СЕУЛ, 16 января. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал внести в конституцию страны положение о том, что ее главный противник - Республика Корея. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Считаю, что необходимо внести некоторые правки в конституцию нашей страны. <...> Считаю, что важно отразить положение о том, что Республика Корея будет занята, подчинена и возвращена в состав республики, если на Корейском полуострове вспыхнет война", - заявил Ким Чен Ын.

"Считаю правильным внести положения о необходимости усиления воспитательной и образовательной работы, нацеленной на укрепление образа Республики Корея в качестве постоянного враждебного государства номер один, неизменного главного противника. Считаю правильным отказаться от слов-пережитков, которые вводят в заблуждение относительно [существования одной] нации на Севере и Юге, таких как "80-миллионный народ" и "чудесный край в 3 тыс. ли", - добавил Ким Чен Ын.

Лидер КНДР уже заявлял, что Трудовая партия Кореи пришла к выводу о невозможности объединения Корейского полуострова посредством диалога. В Генштабе Корейской народной армии отмечали, что из сознания военных вычеркнуто понятие "соотечественник" в отношении Юга.