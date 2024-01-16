СМИ: ночные авиаудары Израиля привели к гибели 25 человек в секторе Газа

С начала обострения конфликта 7 октября 2023 года число погибших в анклаве превысило 24 тыс., передает информационное агентство WAFA

ДУБАЙ, 16 января. /ТАСС/. По меньшей мере 25 человек стали жертвами ударов израильской армии по различным районам сектора Газа в ночь с понедельника на вторник. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Согласно его источникам, авиаудар израильских сил по жилому дому к северу от Рафаха привел к гибели 11 человек. Еще восемь человек погибли и десятки пострадали в результате бомбардировки объекта рядом со штабом гражданской обороны в городе Хан-Юнис. Авиаудару подверглись также лагерь беженцев Эль-Бурейдж и район Тель-аль-Хава в городе Газа, жертвами стали шесть человек.

В общей сложности, как указывает агентство, с начала обострения конфликта 7 октября 2023 года число погибших в секторе Газа превысило 24 тыс., более 60 тыс. получили ранения. Еще порядка 8 тыс. числятся пропавшими без вести.