Телеканалы CNN, NBC и Fox News прогнозируют победу Трампа на выборах в Айове

Согласно предварительным результатам, за бывшего президента США проголосовали более 50% избирателей

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Американские телеканалы CNN, NBC и Fox News прогнозируют победу бывшего президента США Дональда Трампа на первичных выборах в штате Айова.

Свои прогнозы телеканалы основывают на первых результатах голосования и собственном анализе.

Согласно предварительным результатам голосования, которые опубликованы на сайте Республиканской партии в Айове, за Трампа проголосовали более 50% избирателей. Второе место пока занимает губернатор Флориды Рон Десантис, его поддержали более 17,3% республиканцев. За экс-постпреда при ООН Никки Хейли отдали голоса 17,1% избирателей, за бизнесмена Вивека Рамасвами - 7%.

Первые кокусы республиканцев, которые дадут формальный старт процессу определения кандидата в президенты США от этой партии, проходят в понедельник в штате Айова.

Кокусы - собрания партийных активистов, на которых каждая партия выбирает своего кандидата. Главная интрига кокусов в Айове - смогут ли Хейли, Десантис и Рамасвами составить серьезную конкуренцию Трампу.