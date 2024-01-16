Премьер Иракского Курдистана назвал ракетный удар КСИР по Эрбилю трусливой атакой

Масуд Барзани призвал партнеров региона в международном сообществе осудить этот инцидент

ДУБАЙ, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр Иракского Курдистана Масуд Барзани назвал "трусливой атакой" ракетные удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по городу Эрбиль - административному центру этого автономного региона на севере Ирака.

"Я самым решительным образом осуждаю эту трусливую атаку на жителей Курдистана. Призываю федеральное правительство в Багдаде занять принципиальную позицию против вопиющего нарушения суверенитета Ирака и Иракского Курдистана", - написал он на своей странице в X ("икс", ранее Twitter).

Барзани призвал партнеров региона в международном сообществе осудить этот инцидент. По его словам, в ходе ракетного удара несколько мирных жителей погибли и получили ранения.

Агентство IRNA со ссылкой на заявление КСИР информировало о том, что ВС Ирана нанесли удары по израильским "шпионским центрам" в Эрбиле. В заявлении, как сообщил телеканал Al Mayadeen, также говорилось о том, что КСИР уничтожил в провинции Идлиб на севере Сирии террористов запрещенной в РФ группировки "Исламское государство", которые несут ответственность за теракт, совершенный 3 января в иранском Кермане и унесший жизни 89 человек.