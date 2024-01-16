Бизнесмен также заявил о поддержке экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Бизнесмен Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США.

Ранее это решение анонсировало агентство Bloomberg.

"Мы приостанавливаем президентскую кампанию", - сказал он 15 января, выступая перед своими сторонниками в штате Айова. Заявление было сделано после проведения первых кокусов республиканцев, которые дали формальный старт процессу определения кандидата в президенты США от этой партии. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Рамасвами также заявил о поддержке экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. "Он [Трамп] получит мою полную поддержку", - добавил бизнесмен.