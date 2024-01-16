СМИ: испытанная в КНДР гиперзвуковая боеголовка в 10 раз превысила скорость звука

По данным газеты Sankei, твердотопливная ракета-носитель может нанести удар по принадлежащему США острову Гуам в центральной части Тихого океана, где находятся базы американских стратегических бомбардировщиков и атомных подлодок

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. Испытанная в КНДР 14 января гиперзвуковая боеголовка в один из моментов полета более чем в 10 раз превысила скорость звука, а использованная для ее запуска ракета-носитель потенциально могла достичь острова Гуам, где размещены военные базы США. Об этом сообщила японская газета Sankei со ссылкой на военные источники в Сеуле.

Гиперзвуковой считается скорость, которая более чем в пять раз превышает скорость звука (свыше 5 махов). Источники издания утверждают, что испытанная в КНДР 14 января планирующая боеголовка в один из моментов превысила скорость в 10 махов. По этим данным, ее твердотопливная ракета-носитель вполне может нанести удар по принадлежащему США острову Гуам в центральной части Тихого океана, где находятся базы американских стратегических бомбардировщиков и атомных подлодок.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси во вторник заявил, что гиперзвуковые боеголовки крайне трудно перехватить, поскольку они маневрируют и летят по низкой траектории.

КНДР активно разрабатывает сейчас твердотопливные ракеты, которые по сравнению с жидкостными не требуют длительной подготовки к запуску. Их также намного легче использовать скрытно.

В 2023 году в КНДР, в частности, была трижды испытана твердотопливная межконтинентальная ракета "Хвасон-18", теоретически способная достигать основной территории США.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 15 января сообщило, что днем ранее в КНДР была успешно испытана твердотопливная баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Испытания не оказали влияния на безопасность соседних стран и "не имели никакого отношения к ситуации в регионе", утверждало агентство.