Флориан Филиппо считает, что нагнетание военной истерии в ФРГ начнется в "феврале 2024 года и достигнет кульминации в 2025 году"

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил о том, что война с Россией необходима для олигархических элит ФРГ, чтобы бороться с социальным недовольством. Такое мнение он выразил в X (ранее Twitter).

"Очевидно, что [подобная агитация] связана с бурными социальными волнениями в Германии и многих других странах [ЕС]. Война как отвлекающий маневр, чтобы избежать восстания народа против олигархии! Война как способ нагнетания страха и [чувства] осадного положения", - написал он. По оценке политика, нагнетание военной истерии в ФРГ начнется в "феврале 2024 года и достигнет кульминации в 2025 году".

Филиппо также призвал жителей стран сообщества не поддаваться на подобные провокации и всеми силами стремиться к миру.

Германская газета Bild ранее опубликовала статью, в которой утверждается, будто "гибридное нападение России" на восточный фланг НАТО рассматривается в Министерстве обороны ФРГ в качестве одного из гипотетических сценариев на будущее. Таблоид ссылается при этом якобы на секретный документ с пометкой "только для служебного пользования".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу в своем Telegram-канале написала, что "секретный план" властей Германии по подготовке к столкновению между Североатлантическим альянсом и Россией является "прошлогодним гороскопом для рыбы в раке".