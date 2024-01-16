В Польше заявили, что НАТО должна быть готова к любым сценариям в отношении России

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что бюджет Минобороны вырастет в 2024 году на 20%

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Страны НАТО должны быть готовы к любым сценариям в связи с усилением российского наступления в ходе специальной военной операции (СВО). Такое мнение высказал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя материал немецкой газеты Bild о якобы разработке Германией плана возможной войны между НАТО и Россией к лету 2025 года.

"Мы должны быть готовы к любому сценарию", - сказал министр в интервью телеканалу Polsat.

Отдельно министр отметил, что правительство Дональда Туска продолжит усилия по модернизации армии страны. В частности, новые власти Польши уже подписали несколько контрактов на поставку вооружений. Косиняк-Камыш уточнил, что бюджет Минобороны вырастет в 2024 году на 20% и составит 119 млрд злотых ($29,5 млрд).

Ранее в Bild вышла публикация, в которой утверждается, будто "гибридное нападение России" на восточный фланг НАТО рассматривается в Минобороны ФРГ в качестве одного из гипотетических сценариев на будущее. Издание ссылается при этом якобы на секретный документ с пометкой "только для служебного пользования".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию, назвала ее "прошлогодним гороскопом". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение Bild.