Количество судов, следующих через Красное море, сократилось вдвое по сравнению с декабрем

Начиная с 12 января, когда США и Великобритания нанесли удар по Йемену, через Баб-эль-Мандебский пролив прошли 114 коммерческих судов, включая танкеры для перевозки нефти

ДУБАЙ, 16 января. /ТАСС/. Количество коммерческих судов, следующих через Красное море, сократилось более чем в два раза по сравнению с декабрем на фоне ударов США и Великобритании по объектам хуситов на территории Йемена.

Как следует из данных сервиса Marine Traffic, начиная с 12 января, когда США и Великобритания нанесли удар по Йемену, через Баб-эль-Мандебский пролив прошли 114 коммерческих судов, включая танкеры для перевозки нефти. За аналогичный период неделей ранее Баб-эль-Мандебский пролив пересекли по крайней мере 130 судов, в середине декабря 2023 года - более 270.

Морской трафик через Баб-эль-Мандебский пролив резко сократился утром 12 января, после того как крупнейшие судоходные организации призвали владельцев и операторов коммерческих судов избегать акватории Красного моря и Аденского залива в течение 72 часов на фоне риска ответных атак со стороны хуситов. По данным Marine Traffic, в пятницу к 16:00 мск Баб-эль-Мандебский пролив пересекли 20 коммерческих судов, что вдвое меньше среднего показателя за предыдущие четыре дня.

В понедельник агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что катарская государственная компания QatarEnergy приостанавливает перевозки сжиженного природного газа (СПГ) через Красное море. Компания приняла решение отказаться от использования этого маршрута до получения "рекомендаций по безопасности" в связи с действиями хуситов, которые с середины ноября 2023 года атакуют коммерческие суда в Красном море. QatarEnergy, по данным источников агентства, перенаправит свои грузы через мыс Доброй Надежды на юге Африки, если акватория Красного моря останется небезопасной.

По данным Marine Traffic, танкеры Al Ghariya, Al Huwaila и Al Nuaman, которые 9 и 11 января загрузились на СПГ-терминале в катарском порту Рас-Лаффан и должны были отправиться в Суэцкий канал, с 14 января стоят у побережья Омана. Кроме того, танкер Al Rekayyat остановился 13 января в северной части Красного моря, возвращаясь в Доху после разгрузки на Адриатическом регазификационном терминале в Италии. Как сообщил ТАСС источник на Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой бирже, все четыре СПГ-танкера зафрахтованы QatarEnergy.