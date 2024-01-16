Трамп одержал победу по итогам кокусов республиканцев в Айове

По результатам голосования экс-президент США получил 51% голосов

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп одержал убедительную победу по итогам кокусов (собраний активистов) республиканцев в штате Айова.

Об этом свидетельствуют результаты подсчета 100% голосов, которые опубликованы на сайте Республиканской партии в Айове.

По итогам голосования Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии. На втором месте находится губернатор штата Флорида Рон Десантис с 21,2% голосов, следом за ним идет бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли с 19,1% голосов.